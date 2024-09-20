Около тонны мусора вывезли из квартиры иркутянки в Правобережном округе

По информации жильцов, они несколько лет были свидетелями того, как их соседка собирала и складировала в своей квартире различную непригодную и вышедшую из строя бытовую технику, ветошь, хлам и мусор. Помимо этого, в квартире иркутянки жили более 10 кошек и собак.