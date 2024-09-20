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Около тонны мусора вывезли из квартиры иркутянки в Правобережном округе

В результате совместной работы жителей, представителей комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска, городской Думы, АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами», региональной Службы судебных приставов России и волонтёров из квартиры в доме № 49 на улице Ямской вывезли шесть грузовиков мусора. Домашние животные хозяйки жилья определены в спецучреждение.

Источник: ТК Город

По информации жильцов, они несколько лет были свидетелями того, как их соседка собирала и складировала в своей квартире различную непригодную и вышедшую из строя бытовую технику, ветошь, хлам и мусор. Помимо этого, в квартире иркутянки жили более 10 кошек и собак.

— По обращениям соседей наши специалисты неоднократно выезжали в проблемную квартиру. Они проводили беседы с собственницей, направляли официальные письма и уведомления о необходимости привести жилье в надлежащее санитарное состояние. Однако хозяйка никаких мер не предпринимала. В дальнейшем эти документы были учтены во время судебного разбирательства, — пояснили в комитете по управлению Правобережным округом.

На протяжении двух лет иркутянке пытались запретить содержать кошек и собак в подъезде и квартире, а также провести санитарную обработку квартиры и подъезда, в том числе дезинфекцию и дезинсекцию.

Только в начале этой недели при содействии судебных приставов силами управляющей компании и волонтёров квартира на Ямской, 49 была очищена. Весь мусор вывезен на полигон ТКО. Спецорганизация провела санитарную обработку и дезинфекцию.

ЖКХ