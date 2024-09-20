Прививочную кампанию против гриппа проводят в Иркутске

Кроме того, на заседании рассмотрели динамику отравлений алкогольной продукцией и наркотическими веществами в областном центре. По информации отдела организации деятельности Управления Роспотребнадзора, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 311 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. За последние пять лет этот показатель вырос в 1,3 раза, а среди несовершеннолетних — в два раза.