Прививочную кампанию против гриппа проводят в Иркутске

На нем обсудили организацию прививочной кампании против гриппа среди населения города.
«Роспотребнадзор отмечает активный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В первую очередь сделать прививку следует тем, кто входит в группу риска: работники медицинских организаций, образовательных учреждений, школьники и студенты, мужчины и женщины старше 60 лет, а также люди, имеющие патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем», — сказала начальник департамента здравоохранения мэрии Нина Перфильева.
Всего провакцинировать против гриппа планируют более 300 тысяч жителей города. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Также кампанию организуют на предприятиях, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, на заседании рассмотрели динамику отравлений алкогольной продукцией и наркотическими веществами в областном центре. По информации отдела организации деятельности Управления Роспотребнадзора, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 311 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. За последние пять лет этот показатель вырос в 1,3 раза, а среди несовершеннолетних — в два раза.
Специалисты отметили наиболее эффективные меры борьбы с зависимостью. Среди них — уменьшение доступности алкоголя, ограничение продажи по времени, а также проведение просветительских мероприятий для жителей всех возрастов.