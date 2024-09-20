Часы российской императорской семьи представили в Москве

Золотые часы, принадлежавшие брату императора Александра II, великому князю Константину Николаевичу Романову, стали частью выставки «Формы времени». «Известия» побывали на ней и рассказали о представленных экспонатах.
«Форма времени» — проект «Галереи на Елоховском» и Политехнического музея, который включил и другие экспонаты из своей богатой коллекции. В экспозицию вошли образцы, созданные выдающимися мастерами разных стран с конца XVIII до начала XXI века, и произведения современных художников.
«На выставке мы демонстрируем одну из жемчужин нашего собрания — коллекцию часов. В “Галерее на Елоховском” представлена малая часть экспонатов, которые собирались с 1960 года», — рассказал «Известиям» генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.
В экспозиции можно увидеть разные виды часов: от песочных до дорожных, от солнечных до золотых карманных. К каждому экспонату можно подойти с позиции художественной ценности. Мастера использовали различный материал для создания механизмов.
На выставке представлены уникальные часы, сделанные в мастерской астрономической обсерватории в Пулково. Есть настольные часы с боем, репетиром и календарем. Интересные ходики, выполненные в 1802 году на третьей часовой фабрике России, руководимой Петром Норштейном.
Кроме того, на выставке представлены часы советской эпохи. Они из частного собрания. В большой коллекции советских хронометров представлены часы полярников. В них 24 деления для удобства работы в условиях Крайнего Севера.
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