Часы российской императорской семьи представили в Москве

«Форма времени» — проект «Галереи на Елоховском» и Политехнического музея, который включил и другие экспонаты из своей богатой коллекции. В экспозицию вошли образцы, созданные выдающимися мастерами разных стран с конца XVIII до начала XXI века, и произведения современных художников.