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Офтальмолог рассказала ростовчанам, как не допустить близорукости у детей

Детей от близорукости спасут прогулки на улице и спорт.
Источник: Комсомольская правда

Родителям объяснили, как не допустить близорукости у детей. Об этом рассказал NEWS.ru со офтальмолог Кирилл Светлаков.

По словам специалиста, дети, которые занимаются спортом и проводят достаточное количество времени на улице, реже страдают близорукостью и так называемым синдромом сухого глаза.

Чтобы не допустить этого недуга необходимо сократить продолжительность занятий у детей до 45 минут с небольшим перерывом на разминку. Также важно помнить о ежедневных прогулках. Стоит добавить и небольшую спортивную активность. Благодаря этим простым правилам дети будут не только лучше себя чувствовать, но и не заработают близорукость.