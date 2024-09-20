Офтальмолог рассказала ростовчанам, как не допустить близорукости у детей

Родителям объяснили, как не допустить близорукости у детей. Об этом рассказал NEWS.ru со офтальмолог Кирилл Светлаков.
По словам специалиста, дети, которые занимаются спортом и проводят достаточное количество времени на улице, реже страдают близорукостью и так называемым синдромом сухого глаза.
Чтобы не допустить этого недуга необходимо сократить продолжительность занятий у детей до 45 минут с небольшим перерывом на разминку. Также важно помнить о ежедневных прогулках. Стоит добавить и небольшую спортивную активность. Благодаря этим простым правилам дети будут не только лучше себя чувствовать, но и не заработают близорукость.