Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов

В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора подачу электричества приостановят в некоторых домовладениях СНТ «Сапун-Гора», а также по адресам ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Евгении Захаровой, ул. Льва Морозова, ул. Ромашковая, ул. Муромская.