Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов

«Для выполнения неотложных работ 20 сентября временно будет ограничена подача электроэнергии», — говорится в сообщении.
С 09:00 до 12:00 свет отключат в одном из домов на ул. Правды.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора подачу электричества приостановят в некоторых домовладениях СНТ «Сапун-Гора», а также по адресам ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Евгении Захаровой, ул. Льва Морозова, ул. Ромашковая, ул. Муромская.
Также временно обесточены будут некоторые дома: ПКИЗ «Подводник», ул. Горпищенко, ул. Маслиновая, ул. Генерала Саймонова, ул. Закамчатская, ул. Арсенальная, ул. Черниговская, ул. Каменная, пер. 2-й Извилистый.
Без электричества в пятницу останется еще ряд домовладений в садовых товариществах: СНТ «Икар-1», СНТ «Полет», СНТ «Ялтинское Кольцо», СНТ Корабел«, СНТ “Вагонник”, СНТ “Южный Экспресс”, СНТ “Овощевод”, СНТ “Чайка-89”, СНТ “Медик-88”, СНТ “Таврия”.
Не будет света в отдельных домах на следующих улицах: Сапунгорская, 2-я Караньская, Новоземельная, Виноделов, Голицынская, Некрасова и в пер.1-й Огородный.
Коснутся ограничения в подаче электроэнергии и некоторых районов в Балаклаве: ул. Пограничная, ул. Краснознамённая, ул. Богдана Хмельницкого, пер. Горный, ул. Арктическая, пер. Богдана Хмельницкого, СНТ «Благодатный».
Также, по информации «Севастопольэнерго», пройдут плановые отключения электричества с 08:00 до 16:00 по адресам: ул. Стахановцев, ул. Индустриальная, ул. Камышовое шоссе, пр. Эдельвейсовый, ул. 3-я Эдельвейсовая, СТ «Отрадный-2», ул. Камышовое шоссе — ИП Цинцадзе«, ул. Крепостное шоссе — АЗС. ул. Айвовая, ТСН СНТ “Химик”, хутор Отрадный — ТСН СНТ “Строитель”, ул. Вакуленчука.
С 08:00 до 17:00 в поселке Андреевка свет на двух улицах: Приусадебная и Объездная.