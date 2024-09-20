Очень редкий белый воробей появился в Ленобласти

Необычного воробья-блондина заметили во Всеволожском районе Ленобласти. У птицы почти все перья белого цвета, а для данного вида — это крайне редкое явление. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
— Это не альбинос. У животных альбиносов пигмента нет совсем, соответственно глаза у них — красные, а у нашего воробья — темные. «Частичным альбинизмом» назвать подобную окраску будет ошибкой, так как альбинизм либо есть, либо нет, частичного не бывает, — объяснил биолог.
Павел Глазков указывает, что белое оперение у воробья является результатом мутации в гене, или, возможно, даже в нескольких генах. Есть вероятность, что родители этой уникальной птицы блондинами не были.
— Среди соплеменников наш герой чувствует себя уверенно, его не ущемляют в стае. Но он привлекает внимание хищников, в том числе кошек, поэтому ему надо быть на чеку, — отметил биолог.