Очень редкий белый воробей появился в Ленобласти

— Это не альбинос. У животных альбиносов пигмента нет совсем, соответственно глаза у них — красные, а у нашего воробья — темные. «Частичным альбинизмом» назвать подобную окраску будет ошибкой, так как альбинизм либо есть, либо нет, частичного не бывает, — объяснил биолог.