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Андрея Клименко из Самары наградили Орденом Мужества за подвиг на СВО

Самарец проявил мужество и стойкость на передовой.

Источник: администрация Самары

Житель Самары проявил мужество и стойкость при проведении боевых действий в зоне СВО. За отвагу его наградили Орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации, но детали подвига не раскрываются.

— Андрей Клименко — пример настоящего патриота с большим военным опытом и множеством наград, — отметили в мэрии.

Известно, что самарец ранее принимал участие в боевых действиях в различных горячих точках — Сирия, Чечня, Таджикистан, Нагорный Карабах, Армения. В зоне СВО он находится с первого дня, вдохновляя сослуживцев мужеством и преданностью службе.

Ранее медалью «За спасение погибавших» наградили медсестру из Самары с позывным «Мышка».