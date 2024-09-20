Андрея Клименко из Самары наградили Орденом Мужества за подвиг на СВО

Житель Самары проявил мужество и стойкость при проведении боевых действий в зоне СВО. За отвагу его наградили Орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации, но детали подвига не раскрываются.
— Андрей Клименко — пример настоящего патриота с большим военным опытом и множеством наград, — отметили в мэрии.
Известно, что самарец ранее принимал участие в боевых действиях в различных горячих точках — Сирия, Чечня, Таджикистан, Нагорный Карабах, Армения. В зоне СВО он находится с первого дня, вдохновляя сослуживцев мужеством и преданностью службе.
Ранее медалью «За спасение погибавших» наградили медсестру из Самары с позывным «Мышка».