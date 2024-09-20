Продажу алкоголя ограничат в центре Иркутска на «Кросс наций» 21 сентября

— Алкоголь не будут продавать по следующим адресам: ул. Карла Маркса от дома № 2 до дома № 5, ул. 5-й Армии, ул. Чкалова от дома № 2 до дома № 7, бул. Гагарина от дома № 20 до дома № 72, ул. Российская от дома № 1 до дома № 5, ул. Свердлова от дома № 1 до дома № 3а, ул. Горького от дома № 1 до дома № 5а, ул. Ярослава Гашека от дома № 1 до № 4, — поделились в администрации.