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В Ростове спасатели помогли коту, застрявшему в оконном проеме

В Ростове-на-Дону кот хотел подышать свежим воздухом, но застрял в оконной раме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону спасатели помогли коту, который застрял в оконной раме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, домашний мурлыка решил пролезть в оконный проем, чтобы подышать свежим воздухом. Однако обратно залезть в дом кот не смог. Он стал жалобно мяукать. Соседи услышали бедолагу и вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные с помощью лестницы подобрались к мурлыке на третий этаж.

Однако от испуга кот начал сопротивлян и сам запрыгнул внутрь.