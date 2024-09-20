В Ростове спасатели помогли коту, застрявшему в оконном проеме

В Ростове-на-Дону спасатели помогли коту, который застрял в оконной раме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, домашний мурлыка решил пролезть в оконный проем, чтобы подышать свежим воздухом. Однако обратно залезть в дом кот не смог. Он стал жалобно мяукать. Соседи услышали бедолагу и вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные с помощью лестницы подобрались к мурлыке на третий этаж.
Однако от испуга кот начал сопротивлян и сам запрыгнул внутрь.