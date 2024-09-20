В Ростове спасатели помогли коту, застрявшему в оконном проеме

Согласно опубликованной информации, домашний мурлыка решил пролезть в оконный проем, чтобы подышать свежим воздухом. Однако обратно залезть в дом кот не смог. Он стал жалобно мяукать. Соседи услышали бедолагу и вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные с помощью лестницы подобрались к мурлыке на третий этаж.