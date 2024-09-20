Дни Эрмитажа впервые стартовали в Новосибирской области

В рамках программы научные сотрудники Новосибирского художественного музея и ведущие специалисты Эрмитажа проведут около 160 просветительских мероприятий: лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации изданий. Ежедневно для жителей и гостей города будут проводиться обзорные экскурсии по выставке. Также на музейных площадках пройдут мероприятия для детей.