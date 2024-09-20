Дни Эрмитажа впервые стартовали в Новосибирской области

В Новосибирской области 19 сентября благодаря нацпроекту «Культура» впервые стартовали Дни Эрмитажа. Открытие ключевой выставки «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора» состоялось в Новосибирском художественном музее.
Выставка организована совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Правительства Новосибирской области. Проект посвящен жизни императорского двора XVIII — начала XX века.
В залах музея представлено более 170 экспонатов — произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Сибиряки смогут увидеть монументальные полотна известных художников, личные вещи императоров и императорской семьи.
— Популяризация культурного наследия России — одна из важнейших задач на сегодняшний день. Благодаря национальному проекту «Культура» посмотреть уникальное собрание крупнейшего музея страны новосибирцы смогут в их родном городе, в Художественном музее, а также посетить различные мероприятия просветительской программы, — отметила в ходе торжественного открытия заместитель министра культуры региона Ирина Рудковская.
В рамках программы научные сотрудники Новосибирского художественного музея и ведущие специалисты Эрмитажа проведут около 160 просветительских мероприятий: лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации изданий. Ежедневно для жителей и гостей города будут проводиться обзорные экскурсии по выставке. Также на музейных площадках пройдут мероприятия для детей.
Подробнее с программой Дней Эрмитажа можно ознакомиться на официальном сайте Новосибирского художественного музея.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.