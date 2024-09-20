Проповедница итальянской моды

Софи Лорен — это признанное олицетворение итальянского шика. Безусловно, на это повлияла ее удивительная и яркая харизма. Потому что время, когда на нее направили объективы, было временем актрис другого типажа, иного склада фигуры. Но Софи Лорен твердо и ярко отставила себя, она умела преподносить свою внешность с умом.
Фигура Софи Лорен — ярко выраженные «песочные часы». И в 1950—1960-е она очень смело это обыгрывала. Например, она всегда подчеркивала свою тонкую талию. Носила платья-футляры и юбки-карандаши. Часто использовала в одежде монохром или на контрасте выбирала наряды с мелким цветочным орнаментом или всевозможного формата горошком.
Тогда же она много экспериментировала с прической. Была то светлой, то темной, варьировала длину волос. Не менялось лишь яркое звучание ее харизмы, поэтому Софи Лорен всегда оставалась узнаваемой. Вне зависимости от образа.
У нее есть любопытная фраза, которая и показывает всё ее жизнелюбие, сформировавшееся в ответ на невероятную любовь зрителей и близких. Софи Лорен как-то сказала, что красота — это не физическая форма. Красота — это самоощущение, которое отражается в твоих глазах. Поэтому она всегда продолжала воспевать уверенность в себе, не подстраивалась ни под какие модные стереотипы и не шла на компромиссы. Она также неоднократно говорила, что уверенность делает человека красивым.
Результатом стало то, что ее снимали практически все именитые режиссеры, а публика поклонялась ей. Безусловно, Софи Лорен была любима и fashion-дизайнерами. Ей признавались в любви самые сильные итальянские бренды. Десятилетиями Софи Лорен считалась музой Армани — дизайнера монохрома и аскетизма. И в то же время она появлялась на красных дорожках в Valentino. Это тоже изысканность, но уже более яркая и более чувственная.
Если 50-е и 60-е года были временем ее деликатных экспериментов с имиджем, то со временем она перешла к элегантной простоте. В этом она нашла свою зону комфорта. Здесь хочется вспомнить еще одну из ее фраз, что простота — это и есть суть элегантности. Софи Лорен — это действительно икона элегантности, муза и проповедница итальянской моды. Постепенно она нашла свой образ и в прическе. Украшения Софи Лорен выбирает изысканные, у нее всегда красивые очки, безупречная обувь и очень большие сумки.
Будучи противницей пластических операций и вмешательства в свою внешность, она удивительно красиво взрослела. Мы до сих пор смотрим на ее фотографии и видим ту же самую красоту, ту же самую харизму и ровно ту мощь ее взгляда. Софи Лорен создала себя и свой исключительный стиль, который благородно несет и поныне.
Фильмография Софи Лорен также отражала ее страстность и одновременную утонченность. Каждый фильм с ней олицетворяет ее удивительную красоту. Говорить о ее фильмографии можно долго, но я бы выделил наиболее эмоциональные — оскароносные «Брак по-итальянски» и «Чочара», а также «Графиню из Гонконга». Неделю назад я впервые посмотрел фильм «Быть женщиной». Это очередной замечательный дуэт Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Картина состоит из двух новелл. В первой героиня Лорен бедная, но очень красивая замужняя женщина, которая буквально всё тащит на себе. Во второй части она играет богатейшую женщину мира. Это совершенно другой характер, но всё та же Софи Лорен. И прелесть фильма в том, что она прекрасна как в простоте, так и в безудержной буржуазности. Но самое главное, что Софи Лорен всегда остается сама собой.
Мне кажется, что сочетание «икона стиля» — это самое точное попадание в характеристику Софи Лорен. Она многое дала моде своим вдохновением, образами, влиянием на дизайнеров.
Конечно, таких актрис, как она, сейчас нет. Есть другие, они тоже ярко раскрываются. Но Софи Лорен — всегда на пьедестале удивительной красоты. Легендарной и непостижимой.
Игорь Чапурин — российский модельер, заслуженный художник РФ.
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