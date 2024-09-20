Проповедница итальянской моды

Фильмография Софи Лорен также отражала ее страстность и одновременную утонченность. Каждый фильм с ней олицетворяет ее удивительную красоту. Говорить о ее фильмографии можно долго, но я бы выделил наиболее эмоциональные — оскароносные «Брак по-итальянски» и «Чочара», а также «Графиню из Гонконга». Неделю назад я впервые посмотрел фильм «Быть женщиной». Это очередной замечательный дуэт Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Картина состоит из двух новелл. В первой героиня Лорен бедная, но очень красивая замужняя женщина, которая буквально всё тащит на себе. Во второй части она играет богатейшую женщину мира. Это совершенно другой характер, но всё та же Софи Лорен. И прелесть фильма в том, что она прекрасна как в простоте, так и в безудержной буржуазности. Но самое главное, что Софи Лорен всегда остается сама собой.