С карты Пермского края уберут известную с XVII века деревню Паньково

Депутаты краевого парламента поддержали решение администрации Ординского округа о ликвидации и упразднении деревни Паньково. Заброшенная деревня в Пермском крае была известна с XVII века.
В краевое Законодательное собрание от окружных властей поступила пояснительная записка для рассмотрения территориальных изменений в августе этого года. Администрация пояснила причину упразднения деревни Паньково в восточной части Opдинcкoro округа.
«Деревня утратила признаки своего существования, улицы на местности не видны. Полностью отсутствуют следы пребывания граждан. B деревне имеются разрушенные дома и строения, не подлежащие восстановлению. Населенный пункт зарос деревьями и кустарниками», — говорилось в пояснительной записке.
Первое упоминание о деревни в исторических хрониках было более 300 лет назад и относится к 1698 году.
Выявленные обстоятельства стали основанием для упразднения деревни Паньково и снятия ее c учета путем исключения из Реестра административно-территориальных единиц Пермского края.