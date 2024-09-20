Дятлова показала, как проходит реконструкция школы на Багратиона

Реконструкцию одного из корпусов школы № 12 планируют завершить к началу следующего учебного года. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова в своём телеграм-канале в четверг, 19 сентября.
«Полностью заменили сантехнику, инженерные коммуникации. Даже перекрытия между этажами пришлось перекладывать, потому что деревянные балки начали гнить. Выполнена перепланировка внутри, благодаря которой нашлось место и актовому залу, и большому холлу, и даже дополнительным туалетам», — пишет глава администрации.
Как рассказала Дятлова, здание построено в XIX веке, с чем связана часть работ. Так, на историческое место вернут центральный вход.
«Руководство учебного заведения хочет перевести сюда 7−11 классы, то есть ребят, которые изучают профильные предметы. С учётом этого будут и наполнять содержанием как сами кабинеты, так и общественные пространства школы», — добавила сити-менеджер.
На ремонт корпуса школы № 12 в Калининграде, который был построен ещё до войны, из бюджетов всех уровней в 2024 году выделили 115 млн рублей.