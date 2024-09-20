Омские приставы помогли женщине взыскать с соседки 160 тысяч за затопленную квартиру

Омичка из рабочего поселка Москаленки обратилась с иском в суд из-за затопления водой ее квартиры. Как пояснила женщина, ее квартира в момент проведения опрессовки системы отопления была затоплена из не закрытого крана отопительных труб, который располагался на этаж выше.