Омские приставы помогли женщине взыскать с соседки 160 тысяч за затопленную квартиру

По вине соседки сверху у омички затопило водой всю квартиру. Суд взыскал с виновницы 160 тыс. рублей, которые та не спешила выплачивать. В дело вмешались приставы.
Омичка из рабочего поселка Москаленки обратилась с иском в суд из-за затопления водой ее квартиры. Как пояснила женщина, ее квартира в момент проведения опрессовки системы отопления была затоплена из не закрытого крана отопительных труб, который располагался на этаж выше.
В квартире омички пострадали натяжные потолки, отклеились обои, разбухли двери, пришли в негодность ламинат, кухонный гарнитур и мебель. Женщина попыталась уладить ситуацию с соседкой, но та проигнорировала приложение омички.
Суд удовлетворил требования потерпевшей частично и обязал соседку женщины выплатить моральную компенсацию в размере 159 тыс. рублей.
Приставы уведомили омичку о необходимости выплатить компенсацию хозяйке квартиры, однако она проигнорировала предостережения и вовремя не погасила задолженность. Тогда судебные приставы проверили имущественное положение омички и обнаружили расчетные счета.
На омичку также наложили ограничения в праве осуществления регистрационных действий с ее недвижимостью и запретили выезд из страны.
Женщина выплатила моральную компенсацию хозяйке квартиры после принятых мер. За несвоевременное исполнения решения суда омичка также понесла дополнительные убытки в виде исполнительского сбора.