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В Челябинске начал работу новый автобусный маршрут № 76 «Квартал у озера — ЧЭМК»

Новый автобусный маршрут в Челябинске связал Чурилово и ЧЭМК.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 20 сентября запустили новый автобусный маршрут № 76 «Квартал у озера — ЧЭМК».

— На этом автобусе жители Чурилово смогут добираться до филиалов детской больницы № 1, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Пока что на маршруте работают всего два микроавтобуса. На остановках их можно ждать раз в час. Но с 1 октября перевозить пассажиров начнут шесть микроавтобусов, интервал между ними сократится до 15 минут.

Автобусы поедут через улицы 2-ю Эльтонскую, Трашутина, 1-ю Эльтонскую, проспект Виктора Давыдова, Хохрякова, Кулибина, Марченко, Первой Пятилетки и Горького.