В Челябинске начал работу новый автобусный маршрут № 76 «Квартал у озера — ЧЭМК»

В Челябинске с 20 сентября запустили новый автобусный маршрут № 76 «Квартал у озера — ЧЭМК».
— На этом автобусе жители Чурилово смогут добираться до филиалов детской больницы № 1, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».
Пока что на маршруте работают всего два микроавтобуса. На остановках их можно ждать раз в час. Но с 1 октября перевозить пассажиров начнут шесть микроавтобусов, интервал между ними сократится до 15 минут.
Автобусы поедут через улицы 2-ю Эльтонскую, Трашутина, 1-ю Эльтонскую, проспект Виктора Давыдова, Хохрякова, Кулибина, Марченко, Первой Пятилетки и Горького.