Тонны красной краски слили в канализацию Волгограда

— В ходе предварительного анализа было установлено, что стоки красного оттенка стали поступать с КНС-10 и в дальнейшем по Кировскому, по Красноармейскому на КНС-4, КНС-5 и далее, — рассказал начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов Андрей Павлов. — Мы оперативно выехали на место происшествия, осмотрели КНС-10 и взяли пробу. Визуально — это лакокрасочные вещества, окрашенные в ярко-красный цвет. Стоки в абонентских колодцах также имели красный оттенок. Далее канализационная труба ведет на закрытый земельный участок, владелец которой не является абонентом «Концессий».