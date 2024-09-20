Тонны красной краски слили в канализацию Волгограда

Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», большой объем краски был обнаружен в стоках на канализационно-насосной станции в Кировском районе.
— В ходе предварительного анализа было установлено, что стоки красного оттенка стали поступать с КНС-10 и в дальнейшем по Кировскому, по Красноармейскому на КНС-4, КНС-5 и далее, — рассказал начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов Андрей Павлов. — Мы оперативно выехали на место происшествия, осмотрели КНС-10 и взяли пробу. Визуально — это лакокрасочные вещества, окрашенные в ярко-красный цвет. Стоки в абонентских колодцах также имели красный оттенок. Далее канализационная труба ведет на закрытый земельный участок, владелец которой не является абонентом «Концессий».
Специалисты отмечают, что из-за такого сброса уровень загазованности в помещении превышал предельно допустимые показатели в несколько раз.
Обследование канализационных сетей и колодцев проводилось с участием сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, следы указывают на закрытую территорию, расположенную рядом с объектом по ул. Лазоревая, 338Б, откуда, предположительно, и осуществлялся сброс краски в канализацию.
— При визуальном осмотре было зафиксировано наличие остатков лакокрасочных веществ красного цвета на и постройках, расположенных на территории, — сообщили в «Концессиях». — Предположительно, здесь ведется предпринимательская деятельность: по периметру складированы пластиковые цистерны.
Представители «Концессий водоснабжения» обратились в правоохранительные органы для обеспечения доступа на территорию. В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора направлено письмо с просьбой инициировать проверку объекта.
Напомним, что ранее слив нефтепродуктов в городскую канализацию привел к чудовищной трагедии. В начале июля на КНС-4 в Волгограде прогремел взрыв, погибли пять человек. Тогда в стоках было обнаружено большой объем сточных масс с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно.
После случившегося глава региона поставил задачу проверить все коммерческие предприятия на территории Волгограда, которые пользуются канализационными стоками, на предмет по выполнению обязанности очистки стоков.