Что влияет на стоимость мяса в Крыму

При этом, несмотря на то, что сухая и жаркая погода повлияла на обеспечение животноводческих хозяйств Крыма кормовой базой, в целом на сегодняшний день существенных проблем нет, говорить о том, что в животноводстве возникла какая-то «критическая ситуация», не приходится, поскольку у всех организованных предприятий есть переходящие остатки по кормовой базе. «Радужных показателей нет, но все стабильно и хорошо», заверила Зарединова.