Что влияет на стоимость мяса в Крыму

«Отсутствие осадков и высокие температуры воздуха повлияли на формирование кормовой базы. А это серьезный момент для развития животноводства, учитывая, что в Крыму есть проблемы с обеспечением отрасли животноводства сочными кормами».
При этом, несмотря на то, что сухая и жаркая погода повлияла на обеспечение животноводческих хозяйств Крыма кормовой базой, в целом на сегодняшний день существенных проблем нет, говорить о том, что в животноводстве возникла какая-то «критическая ситуация», не приходится, поскольку у всех организованных предприятий есть переходящие остатки по кормовой базе. «Радужных показателей нет, но все стабильно и хорошо», заверила Зарединова.
Погодные условия лета повлияли на продуктивность животных, в частности, на яйценоскость кур. Но некоторое снижение показателей актуально только для небольших хозяйств, для частного сектора, поскольку «физические лица не всегда имеют возможность обеспечить комфортные условия для содержания того или иного поголовья». Тогда как в «организованном секторе», в животноводческих комплексах, в фермерских хозяйствах, созданы все условия, чтобы животные жили в комфортной среде и были продуктивными", отметила представитель профильного министерства.
«Критично на экономические показатели в отрасли погодные условия никак не повлияют», — добавила она.
По ее словам, в основном, все животноводческие предприятия Крыма имеют свою кормовую базу, выращивают корма. Однако в рационе животных есть и другие компоненты, которые приходится приобретать, — витамины, аминокислоты, шроты, что является основным фактором для формирования себестоимости животноводческой продукции, поскольку логистические затраты играют существенную роль в этом.
«У нас нет проблем с приобретением зерна. В Крыму проблема животноводства именно с завозными компонентами для обеспечение полноценного рациона питания для животных», — добавила врио министра.
Ранее сообщалось, что каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1 процента.