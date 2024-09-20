Власти Екатеринбурга выступили против платных уроков для мигрантов

Ранее он заявил, что обучение русскому языку в школах для детей мигрантов должно стать платным. По словам педагога, часто в первые классы приводят детей, которые совсем не говорят на русском. Но, подчеркнул Боталов, у учителей нет возможности заниматься с такими ребятами дополнительно: не хватает ни кадров, ни денег на повышенные зарплаты.
«Мы должны все усилия бросить не на то, чтобы их ограничивать в правах, а на то, чтобы помочь им ассимилироваться к русскому языку, к культуре, к нашим национальным традициям», — заявила Гумбатова в интервью 66.RU.
Чтобы эффективно работать с не говорящими по-русски детьми, учителя Екатеринбурга прошли курсы повышения квалификации. Школьники, которые стремятся заговорить по-русски, успешно осваивают язык в течение года, отметила Гумбатова.