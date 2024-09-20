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В Хабаровском крае открыли монумент в память об участниках СВО

У здания городского военкомата в Комсомольске-на-Амуре торжественно открыли мемориал, посвященный бойцам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Российская газета

Памятный знак жителям города — участникам специальной военной операции — установлен благотворительным фондом имени Сергея Мисилина.

Лейтенант Сергей Мисилин — комсомольчанин, который героически погиб на Донбассе, исполняя воинский долг. Отец молодого человека создал благотворительный именной фонд помощи семьям участникам СВО, который также содействует и сохранению памяти павших бойцов.

В дальнейших планах сотрудников организации — создание передвижной выставки, которая будет работать в школах города, и проектирование Аллеи Героев.

монументы