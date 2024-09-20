В Хабаровском крае открыли монумент в память об участниках СВО

Памятный знак жителям города — участникам специальной военной операции — установлен благотворительным фондом имени Сергея Мисилина.
Лейтенант Сергей Мисилин — комсомольчанин, который героически погиб на Донбассе, исполняя воинский долг. Отец молодого человека создал благотворительный именной фонд помощи семьям участникам СВО, который также содействует и сохранению памяти павших бойцов.
В дальнейших планах сотрудников организации — создание передвижной выставки, которая будет работать в школах города, и проектирование Аллеи Героев.