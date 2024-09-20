Рид Буше из омского «Авангарда» не выйдет на лед до полного восстановления

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков поделился новостями о состоянии нападающего Рида Буше. Несмотря на заметные улучшения в его здоровье, хоккеист, получивший травму еще в августе, не сможет участвовать в ближайших матчах команды.
В своем телеграм-канале Чистяков отметил, что хотя Буше и приближается к возвращению, преждевременный выход на лед может негативно сказаться на его самочувствии. Он подчеркнул важность полного восстановления хоккеиста перед тем, как вернуться к игре, чтобы избежать более серьезных последствий.
«Многочисленные фанаты интересуются состоянием Рида Буше, и, хотя он был близок к возвращению, необходимо подождать окончательного восстановления. Нельзя спешить, чтобы не усугубить травму. Рид выйдет на лед, только когда будет полностью готов», — сообщил Чистяков.
Напомним, что Буше травмировался во время предсезонных товарищеских матчей, что стало неожиданностью для команды перед стартом сезона.