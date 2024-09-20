Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рид Буше из омского «Авангарда» не выйдет на лед до полного восстановления

Нападающий продолжает восстановление после травмы.

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков поделился новостями о состоянии нападающего Рида Буше. Несмотря на заметные улучшения в его здоровье, хоккеист, получивший травму еще в августе, не сможет участвовать в ближайших матчах команды.

В своем телеграм-канале Чистяков отметил, что хотя Буше и приближается к возвращению, преждевременный выход на лед может негативно сказаться на его самочувствии. Он подчеркнул важность полного восстановления хоккеиста перед тем, как вернуться к игре, чтобы избежать более серьезных последствий.

«Многочисленные фанаты интересуются состоянием Рида Буше, и, хотя он был близок к возвращению, необходимо подождать окончательного восстановления. Нельзя спешить, чтобы не усугубить травму. Рид выйдет на лед, только когда будет полностью готов», — сообщил Чистяков.

Напомним, что Буше травмировался во время предсезонных товарищеских матчей, что стало неожиданностью для команды перед стартом сезона.