Рид Буше из омского «Авангарда» не выйдет на лед до полного восстановления

В своем телеграм-канале Чистяков отметил, что хотя Буше и приближается к возвращению, преждевременный выход на лед может негативно сказаться на его самочувствии. Он подчеркнул важность полного восстановления хоккеиста перед тем, как вернуться к игре, чтобы избежать более серьезных последствий.