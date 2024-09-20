Ещё в двух районах Омской области стартовал отопительный сезон

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко.
Тепло начали подавать в объекты социальной сферы в Азовском и Марьяновском районах. Напомним, что первым районом региона, в котором начался отопительный сезон стал Нижнеомский. А 17 сентября теплоснабжение было запущено сразу в пяти районах.
Также тепло пришло уже в несколько школ и детсадов Омска. А с понедельника, 23 сентября, отопительный сезон в городе начнётся и для остальных потребителей. Подключение будет происходить постепенно, в течение около трёх недель.