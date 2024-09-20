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Во время «Кросса наций» в центре Екатеринбурга перекроют три улицы

В Екатеринбурге из-за проведения «Кросса наций» временно перекроют три улицы. Соответствующее постановление за подписью главы города Алексея Орлова опубликовано на сайте мэрии. Забег пройдет в ближайшую субботу — 21 сентября.

В этот день с 07.00 до 15.00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Татищева — от улицы Мельникова до улицы Репина и по улице Пирогова — от улицы Репина до улицы Татищева. Также с 10.00 до 15.00 движение закроют по улице Репина — от улицы Татищева до улицы Пирогова.

А вот парковку в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса закроют уже сегодня в 12.00 вплоть до 15.00 21 сентября.

Помимо этого, в границах улиц Репина — Крауля — Мельникова — Татищева с 09.30 до 15.30 запретят розничную продажу алкогольной продукции.