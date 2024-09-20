Во время «Кросса наций» в центре Екатеринбурга перекроют три улицы

В этот день с 07.00 до 15.00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Татищева — от улицы Мельникова до улицы Репина и по улице Пирогова — от улицы Репина до улицы Татищева. Также с 10.00 до 15.00 движение закроют по улице Репина — от улицы Татищева до улицы Пирогова.