В Новосибирске на год ограничат движение на двух улицах на Родниках

В Калининском районе Новосибирска на год будут введены ограничения движения транспорта по улицам Кочубея и Мясниковой в микрорайоне Родники. Об этом свидетельствует проект постановления мэрии мегаполиса за подписью градоначальника Максима Кудрявцева.
Согласно документу, с 30 сентября 2024-го по 30 сентября 2025 года в связи со строительством сетей ливневой канализации будет закрыта для проезда машин улица Кочубея на разных участках. В зависимости от этапов работ непроезжими окажутся следующие дорожные участки:
- от здания № 1 по ул. Краузе до здания № 11;
- от здания № 11 до здания № 9;
- от здания № 9 до здания № 7/1;
- от здания № 5 до здания № 3/1;
- в районе здания № 4;
- от здания № 1 до здания № 1 по ул. Тюленина;
- в районе здания № 4/1;
- в районе храма во имя святого апостола Андрея Первозванного.
Кроме того, на тот же срок улица Мясниковой на участке от здания № 4/1 по ул. Кочубея до храма во имя святого апостола Андрея Первозванного будет сужена на 15 м..
«Движение будет организовано по трём полосам, одна из которых для транспорта, движущегося со стороны ул. Земнухова, две полосы — для транспорта, движущегося со стороны ул. Мясниковой — ул. Курчатова», — говорится в тексте постановления.
Работы по строительству ливнёвок будет проводить МУП «Горводоканал».