Для строительства в Казани школы Алины Загитовой ищут инвестора

Проект по строительству в Казани школы для юных фигуристок олимпийской чемпионки Алины Загитовой предварительно оценивается в сотни миллионов рублей. Таких денег за раз не достанешь. Поэтому идут поиски инвестора.
«Это будет не типовое здание, а уникальный проект. Он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора», — сказал в разговоре с РИА-Новости глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.
Напомним, договоренность о строительстве в Казани школы фигурного катания была достигнута в прошлом году на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова и Алины Загитовой. По последним данным, объект откроет свои двери в 2025 году.