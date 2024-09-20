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Для строительства в Казани школы Алины Загитовой ищут инвестора

Он должен появится на горизонте к концу этого года.

Источник: Комсомольская правда

Проект по строительству в Казани школы для юных фигуристок олимпийской чемпионки Алины Загитовой предварительно оценивается в сотни миллионов рублей. Таких денег за раз не достанешь. Поэтому идут поиски инвестора.

«Это будет не типовое здание, а уникальный проект. Он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора», — сказал в разговоре с РИА-Новости глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Напомним, договоренность о строительстве в Казани школы фигурного катания была достигнута в прошлом году на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова и Алины Загитовой. По последним данным, объект откроет свои двери в 2025 году.

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