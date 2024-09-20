В центре Волгограда устроят спортивный праздник с танцами и боями

В 14.00 стартует мужской забег на 1 км. Участники будут соревноваться в трех категориях: мальчики до 12 лет, юноши с 12 до 16 лет и взрослые старше 16 лет. Затем волгоградцев приглашают на бои стенка на стенку клуба «Мужские игры». «Сражение» пройдет на футбольном поле.