В Новосибирске откроют центр рентгеновских и нейтронных исследований

Центр рентгеновских, синхротронных и нейтронных исследований станет новой структурой НГУ. Основная задача объединения — координировать деятельность различных подразделений ВУЗа. Об этом сообщили представители НГУ.
— Строительство ЦКП «СКИФ» к концу текущего года выйдет на завершающий этап, в следующем году начнется монтаж и запуск оборудования. Наш центр призван помочь в его обеспечении высококвалифицированными специалистами и сформировать стабильный поток научных и прикладных задач, нуждающихся в синхротронных экспериментах, и мы заранее приступили к формированию соответствующей научной повестки НГУ и к подготовке кадров", — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой физфака НГУ Сергей Цыбуля.
Центр будет осуществлять соединит ученых НГУ с ЦКП «СКИФ» в создании и последующей эксплуатации учебно-исследовательской станции СКИФ — НГУ «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов».
Помимо этого объединение займется разработкой учебно-методических пособий, а также будет предлагать изменения в действующие образовательные программы.
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