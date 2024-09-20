В Новосибирске откроют центр рентгеновских и нейтронных исследований

— Строительство ЦКП «СКИФ» к концу текущего года выйдет на завершающий этап, в следующем году начнется монтаж и запуск оборудования. Наш центр призван помочь в его обеспечении высококвалифицированными специалистами и сформировать стабильный поток научных и прикладных задач, нуждающихся в синхротронных экспериментах, и мы заранее приступили к формированию соответствующей научной повестки НГУ и к подготовке кадров", — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой физфака НГУ Сергей Цыбуля.