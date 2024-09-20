Самарский космонавт Олег Кононенко установит рекорд длительности полета на МКС

Самарский космонавт Олег Кононенко вместе с Николаем Чубом из Новочеркасска установят рекорд длительности одного полета по программе МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«В 16:06:51 по московскому времени они превысят достижение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, длительность полета которых составила 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд», — рассказали в пресс-службе.
А Олег Кононенко и Николай Чуб проведут в космосе 374-суточный полет. Они отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24», а вернутся на Землю 23 сентября 2024 года.
Отмечается, что самый продолжительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе «Мир». Его длительность достигла 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. После него идет россиянин Сергей Авдеев с показателем в 379 суток 14 часов 51 минуту 10 секунд с августа 1998 года по август 1999 года.