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Самарский космонавт Олег Кононенко установит рекорд длительности полета на МКС

Космонавты Олег Кононенко из Самары и Николай Чуб из Новочеркасска установят рекорд по продолжительности одного полета на МКС.

Источник: Роскосмос

Самарский космонавт Олег Кононенко вместе с Николаем Чубом из Новочеркасска установят рекорд длительности одного полета по программе МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«В 16:06:51 по московскому времени они превысят достижение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, длительность полета которых составила 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд», — рассказали в пресс-службе.

А Олег Кононенко и Николай Чуб проведут в космосе 374-суточный полет. Они отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24», а вернутся на Землю 23 сентября 2024 года.

Отмечается, что самый продолжительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе «Мир». Его длительность достигла 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. После него идет россиянин Сергей Авдеев с показателем в 379 суток 14 часов 51 минуту 10 секунд с августа 1998 года по август 1999 года.

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