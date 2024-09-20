Самарский космонавт Олег Кононенко установит рекорд длительности полета на МКС

Отмечается, что самый продолжительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе «Мир». Его длительность достигла 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. После него идет россиянин Сергей Авдеев с показателем в 379 суток 14 часов 51 минуту 10 секунд с августа 1998 года по август 1999 года.