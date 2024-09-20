Главный нарколог УрФО предложил отложить запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

Однако Поддубный предлагает пока не торопиться, при этом отмечая, что «чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше». По его словам, новые правила продажи алкоголя можно вводить в отсроченной перспективе — например, для детей, рожденных с 2030 года.