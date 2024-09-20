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Главный нарколог УрФО предложил отложить запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

Главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный предложил временно отложить запрет продажи алкоголя лицам до 21 года. Также он назвал сроки. Ранее стало известно, что в Госдуме хотят поднять возрастной ценз для продажи спиртных напитков лицам до 21 года.

Источник: РИА "Новости"

Однако Поддубный предлагает пока не торопиться, при этом отмечая, что «чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше». По его словам, новые правила продажи алкоголя можно вводить в отсроченной перспективе — например, для детей, рожденных с 2030 года.

«Такая мера, наверное, имеет право быть. Может быть, какой-то отсроченный эффект вступления в силу […] Условно, дети, рожденные в 2030 году, к примеру, они уже не смогут покупать алкоголь», — заявил Антон Поддубный в интервью «Областному телевидению».

Напомним, что совсем недавно в уральском городе Заречный силовики накрыли цех по изготовлению контрафактного спиртного известных марок.