Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области запустили «горячие линии» по вопросам отопления

Номера «горячих линий» по теплоснабжению разместили на сайтах городов Екатеринбурга.

В Свердловской области заработали «горячие линии», по которым жители региона могут задать вопросы, касающиеся теплоснабжения и отопительного сезона. Примечательно, что для каждого муниципалитета существует свой номер линии.

— Уточнить сроки подачи тепла или сообщить о проблемах с теплоснабжением жители Свердловской области могут по телефонам «горячих линий», которые начали действовать в муниципалитетах, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным департамента, номера телефонов «горячей линии» можно найти на официальных сайтах и в социальных сетях органов местного самоуправления.

Примечательно, что на данный момент в 20 муниципалитетах региона отопление уже запущено в полном объеме. Всего на 20 сентября в Свердловской области отапливается 13,2 миллиона квадратных метров жилья — 13,4% от общего объема.

ЖКХ