В Свердловской области запустили «горячие линии» по вопросам отопления

В Свердловской области заработали «горячие линии», по которым жители региона могут задать вопросы, касающиеся теплоснабжения и отопительного сезона. Примечательно, что для каждого муниципалитета существует свой номер линии.
— Уточнить сроки подачи тепла или сообщить о проблемах с теплоснабжением жители Свердловской области могут по телефонам «горячих линий», которые начали действовать в муниципалитетах, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
По данным департамента, номера телефонов «горячей линии» можно найти на официальных сайтах и в социальных сетях органов местного самоуправления.
Примечательно, что на данный момент в 20 муниципалитетах региона отопление уже запущено в полном объеме. Всего на 20 сентября в Свердловской области отапливается 13,2 миллиона квадратных метров жилья — 13,4% от общего объема.