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Последняя неделя сентября подарит жителям Приморья солнце и тепло

В Приморье в начале следующей недели вернется теплая солнечная погода.

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Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на начало следующей недели. По словам экспертов, в край вернется тепло.

В понедельник, 23 сентября, на обстановку в Приморье повлияет антициклон, ожидается солнечная со слабым ветром погода. Ночью столбики термометров достигнут +3…-4°С, днем потеплеет до +17…+23°С.

24 числа на погоду повлияет теплый сектор китайского циклона, поэтому температура воздуха повысится на 1−4 градуса.

На следующие сутки, 25 сентября, в крае ожидается облачность, небольшой дождь пройдет в некоторых районах. Минимальная температура воздуха достигнет +3…+10°С, на южном побережье +11…+16°С.

В столице Приморья 23 сентября ожидается солнечная погода. Ночью и утром прохладно, до +8…+10°С, а вот во второй половине дня потеплеет до +18…+21°С.

Вторник также обещает быть солнечным, а столбики термометров поднимутся выше: ночью до +12…+15°С, днем до +19…+22°С.

В среду во Владивостоке ожидается облачность, не исключен и небольшой дождь.

Напомним, что 20 сентября во Владивостоке разбушевалась непогода. Сильный ветер посносил строительные материалы с крыши ремонтируемого детского садика, а кто-то попытался усмирить стихию.