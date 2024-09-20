В Омске в районе Чкаловска разгорается конфликт из-за установки полусфер

«Полусферы были установлены сегодня, 19 сентября 2024 года, в 20:30. На место был вызван участковый для проверки законности установки, но жильцы 10-го дома предоставили только данные межевания и не показали разрешения от специализированных служб. Тем не менее, полусферы были установлены даже при наличии участкового на месте», — сообщает автор.