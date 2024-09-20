В Омске в районе Чкаловска разгорается конфликт из-за установки полусфер

В Чкаловском поселке разгорается соседская бытовая драма. Жители дома № 10а на улице 75-й Гвардейской бригады разместили пост в группе «Инцидент Омск», в котором обвинили своих соседей в неправомерной установке полусфер, ограничивающих движение.
Автор поста утверждает, что меры по ограничениям были установлены жильцами дома № 10 незаконно и без проведения общедомового собрания. Кроме того, нововведения осложнили доступ к дому № 10а, оставив жителям лишь один путь для проезда — мимо дома № 14.
«Полусферы были установлены сегодня, 19 сентября 2024 года, в 20:30. На место был вызван участковый для проверки законности установки, но жильцы 10-го дома предоставили только данные межевания и не показали разрешения от специализированных служб. Тем не менее, полусферы были установлены даже при наличии участкового на месте», — сообщает автор.
Другие пользователи, в том числе жильцы дома № 10а, поддержали возмущение соседа, выражая свое недовольство происходящим.