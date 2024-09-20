Во Владивостоке изменят схему движения на трех улицах

В городском управлении дорог рассказали, что парковка автомобилей с обеих сторон указанных улиц часто приводит к затруднению разъезда встречных потоков, что вызывает пробки. К тому же, по словам специалистов, припаркованные машины мешают водителям видеть пешеходов.