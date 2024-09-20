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Во Владивостоке изменят схему движения на трех улицах

Мера направлена на обеспечение свободного проезда и безопасность пешеходов и автомобилистов.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в районе пересечения улиц Невской, Ильичева и проспекте 100-летия запретят остановку и стоянку автомобилей. Это мера направлена на обеспечение бесперебойного движения транспорта и улучшение безопасности пешеходов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

В городском управлении дорог рассказали, что парковка автомобилей с обеих сторон указанных улиц часто приводит к затруднению разъезда встречных потоков, что вызывает пробки. К тому же, по словам специалистов, припаркованные машины мешают водителям видеть пешеходов.

Нововведения начнут действовать в ближайшее время. На участках, где будет действовать запрет, установят знаки «Остановка запрещена» и информационные таблички с надписью «Эвакуация».

Автомобилистов призывают соблюдать новые правила и быть особенно внимательными к знакам.