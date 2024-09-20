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Какие вирусы циркулируют в Челябинской области: статистика Роспотребнадзора

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября, ФедералПресс. В Челябинской области начался подъем респираторных инфекций. Специалисты Роспотребнадзора перечислили, какие вирусы особенно распространены среди населения сегодня.

«Отмечается очередной подъем заболеваемости внебольничными пневмониями, которая для нашей области регистрируется, как правило, раз в пять лет. И именно в этот год у нас второй год подъема заболеваемости внебольничными пневмониями», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева изданию ГТРК «Южный Урал».

Что касается респираторно-вирусных инфекций, среди южноуральцев циркулируют возбудители риновирусов, адено- и парогриппа.

В Челябинске ученики школы № 121 переходят на дистанционный формат обучения из-за вспышки пневмонии. Пока известны два случая заболевания опасной инфекцией.

Специалисты напомнили, что самым эффективным методом защиты от вирусов считается вакцинация. Прививку можно сделать во всех поликлиниках региона.

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