Какие вирусы циркулируют в Челябинской области: статистика Роспотребнадзора

«Отмечается очередной подъем заболеваемости внебольничными пневмониями, которая для нашей области регистрируется, как правило, раз в пять лет. И именно в этот год у нас второй год подъема заболеваемости внебольничными пневмониями», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева изданию ГТРК «Южный Урал».