Ракова: лето 2024 года побило рекорд по количеству зарегистрированных браков в Москве

Между тем москвичи воспользовались сервисом «Наша свадьба» более 220 тысяч раз. Сервис работает с декабря прошлого года и позволяет выбирать площадки для торжественной регистрации брака по индивидуальным параметрам. Для сортировки площадок пользователям доступны такие фильтры, как дата, ближайшая станция метро, округ, тип, вид места регистрации, стиль интерьера, особенности и дополнительные параметры. Каждая площадка имеет карточку с подробным ее описанием, информацией о подаче заявления и контактами.