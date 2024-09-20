Капремонт — 2024 на Дону: Как улучшить результат работ в своем многоквартирном доме

Как реализуется программа по капремонту в Ростовской области в 2024 году, и какие новшества ждут жителей региона в этой сфере, обсудили в ходе круглого стола в пресс-центре «КП — Ростов-на-Дону». На вопросы журналистов ответили врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева, заместитель директора ФКР по производственным вопросам Оксана Наливайко и специалист по строительному контролю, замдиректора компании «Стройлидер» Инна Зильберова.
ОТРЕМОНТИРУЮТ 2010 ДОМОВ.
По словам врио директора НКО «Фонд капитального ремонта», до конца 2024 года в Ростовской области капитально отремонтируют 2010 многоквартирных домов. В том числе проводится замена 113 лифтов в 49 домах, ремонт крыши ожидает 369 МКД, фасадов — 338, подвальных помещений — 359, фундаментов — 387. Кроме того, в 568 домах отремонтируют системы газоснабжения, в 471 — электроснабжения, в 361 — водоснабжения, в 450 — холодного водоснабжения, а в 161 — горячего и в 447 — водоотведения.
— По состоянию на 13 сентября работы завершены в 314 многоквартирных домах, из них в Ростове-на-Дону — в 84 МКД, — рассказала Дарья Шереметьева. — Средний процент готовности составляет 40−60%. В 3% домов работы только начинаются, и основная причина здесь — затраты времени на согласование ведомостей объемов работ с собственниками.
Работы выполняются в соответствии с региональной программой на 2014 — 2049 годы. И, как заметили спикеры, собственники все чаще решаются поменять вид работ, если, например, в графике запланирован ремонт фасада, а уже течет кровля.
— Законодательством предусмотрено по желанию собственников производить замену видов работ, и они активно этим пользуются. Всего в Фонд поступило 1270 заявлений о замене видов работ — чаще всего меняют ремонт инженерных коммуникаций, фасад — на крышу, систему электроснабжения.
ОБНОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ЛИФТОВ.
Отдельно поговорили о ремонте и замене старых лифтов. Ремонту подлежат 113 лифтов в 49 многоквартирных домах: в 27 МКД в Ростове, в восьми — в Таганроге, в четырех — в Волгодонске, в трех — в Шахтах и по одному дому в Азове, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Красном Сулине и др.
— Все работы по замене 113 лифтов будут выполнены в срок — до 1 декабря. На замену лифтового оборудования, как на дорогостоящие работы, министерством ЖКХ региона предусмотрено бюджетное финансирование, — уточнила Оксана Наливайко. — Кроме того, на сегодня в министерстве ЖКХ Ростовской области прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета на замену 185 лифтов, отработавших нормативный срок службы, в 66 МКД.
Обсудили и капремонт объектов культурного наследия. На сегодня в Региональной программе из 18622 многоквартирных домов 1200 жилых домов числятся объектами культурного наследия Ростовской области. В 2024 году запланировано выполнить капитальный ремонт в 71 доме, являющимся ОКН.
— Стоит отметить, что ремонт объектов культурного наследия в рамках Региональной программы ведется за счет средств собственников, собранных на капремонт, исходя из минимального взноса, в то время как работы на ОКН по факту стоят на порядок выше, и затраты не покрываются взносами.
БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
Работа фонда капремонта — это, можно сказать, живая система, которая постоянно развивается. И руководитель рассказала о нескольких существенных новшествах этого года.
— Фонд постоянно оптимизирует свою работу в целях обеспечения качества капремонта, применения передовых технологий и современных материалов, — подчеркнула Дарья Шереметьева. — Ведь одна из наших основных задач — направлять средства собственников максимально эффективно, в том числе применяя энергосберегающие технологии, обеспечивая повышение комфорта и качества жизни, снижение коммунальных платежей в результате рационального использования энергетических ресурсов.
Так, ФКР активно начал работу по капитальному ремонту внутридомовой инженерной схемы газоснабжения, и это один из самых технически непростых вопросов.
— Замена направлена на повышение уровня безопасности и надежности газовых систем многоквартирных домов. Работы по капитальному ремонту сетей газопотребления МКД проводятся при условии допуска бригад во все помещения многоквартирного дома. Газоснабжение восстанавливают после предоставления акта периодической проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома.
Если же жильцов не устраивает качество ремонта, они всегда могут обратиться в ФКР.
— После этого на объект будет направлена комиссия, и при установлении некачественного капремонта или появления дефекта в пределах гарантийного срока, подрядчику будет выдано предписание на их устранение, — добавила Инна Зильберова.
И, что радует сотрудников Фонда, все больше людей, особенно представителей молодого поколения, начинают активно включаться в управление своим домом.
— Многие привыкли считать, что их собственность — это все, что начинается с порога квартиры. Сейчас людям приходит осознание, что и подъезд их, и подвал, и крыша, и коммуникации, и фасад — все это их собственность, и проявляют заинтересованность к их содержанию, — заметила Дарья Шереметьева. — Они чаще ходят на собрания, обращаются в Фонд. И это очень хорошая тенденция.