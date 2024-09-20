Капремонт — 2024 на Дону: Как улучшить результат работ в своем многоквартирном доме

По словам врио директора НКО «Фонд капитального ремонта», до конца 2024 года в Ростовской области капитально отремонтируют 2010 многоквартирных домов. В том числе проводится замена 113 лифтов в 49 домах, ремонт крыши ожидает 369 МКД, фасадов — 338, подвальных помещений — 359, фундаментов — 387. Кроме того, в 568 домах отремонтируют системы газоснабжения, в 471 — электроснабжения, в 361 — водоснабжения, в 450 — холодного водоснабжения, а в 161 — горячего и в 447 — водоотведения.