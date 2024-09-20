Более 150 глав муниципальных образований участвуют в форуме «Земля Иркутская»

В Иркутске 20 сентября стартовал образовательный форум «Земля Иркутская». Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на правительство региона, в нем участвуют более 150 глав муниципальных образований области.
— Впереди огромная работа. Вы должны усилить участие района в федеральных и областных программах. Составить чёткий план развития территории. Определить приоритетные задачи, установить форму обратной связи с населением, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Также он посоветовал руководителям муниципальных образований поддерживать связь с жителями всеми возможными способами. Особое внимание было уделено именно взаимодействию глав и общества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре в день проведения забега «Кросс Нации» ограничат продажу алкоголя в центре города.