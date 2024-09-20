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Перепады температур в 25 градусов ожидаются на выходных в Ростовской области

Температурные качели ждут Ростовскую область на предстоящих выходных.

Источник: Комсомольская правда

Перепады температур ожидаются в Ростовской области на выходных, 21 и 22 сентября. Столбики термометров при смене времени суток будут резко подниматься и опускаться сразу на 10−25 градусов.

— Ночью будет до +11−16, местами до +7 градусов. 21 сентября ночью в крайних северных районах до +3. Днем воздух прогреется до +21−26, местами до +28 градусов, — прогнозируют синоптики Ростовского гидрометцентра.

Ветер будет преимущественно северным северо-восточным 6−11 м/с. Существенных осадков в субботу и воскресенье не ожидается.

Напомним, ранее синоптики предупредили о наступлении первых заморозков в регионе.