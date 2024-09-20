Омичка нашла в лесу необычные розовые грибы

Омичка поделилась находкой необычных грибов в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в соцсети «ВКонтакте». Обнаружила она их в Азовском районе.
Во время прогулки по лесу она наткнулась на множество маленьких розовых грибов и, по её словам, интуитивно решила не трогать их. И, как выяснилось, ее инстинкты не подвели. Обычно девушка предпочитает собирать грибы в лесах Подгородки, где можно встретить боровики, рыжики и лисички, но в этот раз она была приятно удивлена.
«Мы собрали два ведра великолепных обабков всего за час! Это был мой первый такой опыт», — рассказала она.
Однако помимо обабков, внимание грибников привлекли и необычные розовые грибы, которые вызвали большое обсуждение среди подписчиков. В комментариях ей объяснили, что это ликогала, известная также как волчье молоко. Этот гриб считается опасным, так как его споры могут вызвать проблемы при контакте с кожей. В народе ликогалу даже связывают с ведьмами, что добавляет ей таинственности.
Несмотря на потенциальную угрозу, подобные находки лишь повышают интерес омских грибников к грибной охоте.