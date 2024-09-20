Омичка нашла в лесу необычные розовые грибы

Во время прогулки по лесу она наткнулась на множество маленьких розовых грибов и, по её словам, интуитивно решила не трогать их. И, как выяснилось, ее инстинкты не подвели. Обычно девушка предпочитает собирать грибы в лесах Подгородки, где можно встретить боровики, рыжики и лисички, но в этот раз она была приятно удивлена.