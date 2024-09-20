Разъяренный бык попытался сбежать с агровыставки в Самаре

В поселке Усть-Кинельский Самарской области 20 и 21 сентября пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка, которая сохраняет традиции многонационального населения региона. Своими достижениями поделятся все муниципальные районы.
Правда, один из ее участников — огромный черный бык, которому предстоит украсить агрофорум своей внушительной фактурой, видимо, не желал оставаться в стойле.
Накануне открытия выставки он сбежал от хозяев и вел себя крайне буйно.
«Рыл землю копытом, грозно наклонял лобастую голову и пускал слюну», — сообщает ГТРК «Самара».
в итоге буяна поймали и вернули в стойло. Никто, в том числе и сам бык, не пострадал.