Холодный фронт приближается к Петербургу. Подробный прогноз на эти выходные

В субботу регион будет пересекать холодный фронтальный раздел, но, как и в прошлый раз, на фоне высокого атмосферного давления его влияние на погоду ограничится в уплотнении облачности, усилении ветра и в понижении температуры, а вероятность дождей останется близкой к нулю. В воскресенье за погоду будет отвечать центральная часть антициклона. Облаков вновь станет меньше, осадков не ожидается и продолжится похолодание, ночью по области местами до заморозков.