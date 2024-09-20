В Самарской области перекроют дорогу из-за экологического марафона

В Самарской области запретят движение, остановку и стоянку транспорта на участке дороги «Урал» — Солнечная Поляна — Ширяево. Эти ограничения связаны с проведением экологического марафона «Самарская Лука». Мероприятие запланировано на 6 октября.
— Ограничения будут действовать с 10.00 до 14.00, — предупреждает пресс-служба министерства транспорта Самарской области.
На время действия ограничений на трассе установят временные дорожные знаки. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и использовать объездные пути.