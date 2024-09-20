В мэрии Уфы рассказали, когда заработает приложение «Умный транспорт»

Если войти в приложение, появится надпись о технических работах «на стороне интегратора данных». Из-за этого транспорт отображается частично: сейчас можно увидеть движение лишь некоторых троллейбусов и трамваев. По сообщению столичной мэрии, пока лишь идут переговоры с компанией о том, чтобы данные снова появились на этом сервисе.
«В настоящее время разработчиками приложения “Умный транспорт” ведутся переговоры с НПО “Транснавигация” по вопросу передачи данных в указанный сервис. В случае достижения положительного результата сервис будет работать в прежнем режиме. В нем будут отображаться все маршруты и транспортные средства, которые оснащены навигационной системой», — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Горожане таким положением дел недовольны.
«В других городах даже в 2ГИС можно расписание маршрутов поминутно посмотреть. Знаешь, во сколько какой автобус будет на остановке. А у нас и приложение перестало работать. Почему нельзя заранее обо всем позаботиться?» — пожаловался один из уфимцев.
Сейчас же посмотреть расписание маршрутов общественного транспорта можно на портале «Транспорт Башкортостана» transportrb.ru. Правда, если в это время открыть другое приложение, например прочитать сообщение, то данные сбросятся и, чтобы снова посмотреть, где автобус, придется вбивать их заново. Приложение «Умный транспорт» было удобно тем, что все выбранные маршруты сохранялись. Надеемся, что в скором времени эта проблема все же решится.