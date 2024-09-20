В мэрии Уфы рассказали, когда заработает приложение «Умный транспорт»

Сейчас же посмотреть расписание маршрутов общественного транспорта можно на портале «Транспорт Башкортостана» transportrb.ru. Правда, если в это время открыть другое приложение, например прочитать сообщение, то данные сбросятся и, чтобы снова посмотреть, где автобус, придется вбивать их заново. Приложение «Умный транспорт» было удобно тем, что все выбранные маршруты сохранялись. Надеемся, что в скором времени эта проблема все же решится.