В выходные Хабаровский край накроет волна холода

В социальных сетях появился снимок, где неподалеку от Хабаровска к утру обледенело стекло машины, так что автомобилист убирает ледышки. Рановато! Обычно в это время сентябрь еще греет, отдавая нам последнее тепло. Ему не жалко, он хочет, чтобы мы вспоминали его легко, с тихой осенней грустью.