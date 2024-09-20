В выходные Хабаровский край накроет волна холода

В социальных сетях появился снимок, где неподалеку от Хабаровска к утру обледенело стекло машины, так что автомобилист убирает ледышки. Рановато! Обычно в это время сентябрь еще греет, отдавая нам последнее тепло. Ему не жалко, он хочет, чтобы мы вспоминали его легко, с тихой осенней грустью.
— В предстоящие выходные в крае ожидается погода без осадков, ветер юго-западный, западный, слабый до умеренного, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Край накрыл холод, который пришел с северо-запада, а потому температурный фон будет на два — четыре градуса ниже нормы. Ночи уже холодные, около +3…-2 градусов, днем в субботу +12…+17, в воскресенье чуточку теплее + 14…+19 градусов.
В Хабаровске в выходные осадков не ожидается, ветер юго-западный, западный до 5−10 метров в секунду, ночью от 0 до +3 градусов, днем тоже не особо тепло, в субботу +13…+15, в воскресенье немного лучше +15…+17 градусов.
— Но волна холода не будет затяжной, уже на следующей неделе температура станет повышаться, на юге края до +20 градусов и выше, — сказал синоптик.
На следующей неделе в крае осадков не ожидается, не исключено, что в середине недели к нам выйдет циклон, пройдут дожди, в остальное время обойдется без осадков. Будут стоять теплые и солнечные дни. Температура ночью +5…+10 градусов, днем +15…+22, на юге может быть и выше.
Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 174 сантиметра, вода в реке продолжает падать. В ближайшее время Амур потеряет еще 15−20 сантиметров.
21 сентября церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Народная традиция считает Богородицу покровительницей всех матерей, а также земледелия, плодородия, семьи. В этот день было принято освящать колосья, пшеницу и рожь для посева озимых.
А на следующий день вспоминают Иоакима и Анну, родителей Матери Божьей. На Руси этот день называли Днем рожениц. Поздравляли молодых матерей, чествовали повивальных бабок. Пекли пироги, варили кашу и звали их на пир.