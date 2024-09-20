Парковку в Москве теперь можно быстро оплатить с помощью блицприложения

Блицприложение «Парковки России» удобно в использовании. Для начала его работы необходимо навести камеру на QR-код на информационном щите парковочной зоны. Если основное приложение не установлено, то откроется онлайн-страница, где следует выбрать один из вариантов — попробовать блицверсию или установить полную. Блицприложение сэкономит время, если у водителя не скачана полноценная версия: оно запускается мгновенно, не требует отдельной установки, но при этом обладает только базовым набором функций.