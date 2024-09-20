Парковку в Москве теперь можно быстро оплатить с помощью блицприложения

Оплатить парковку на улицах столицы теперь можно с помощью блицприложения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы разработали облегченную версию сервиса “Парковки России” для тех, кто приехал на платную парковку, но не установил перед этим полную версию приложения. Она имеет ограниченный функционал, но позволит водителю быстро оплатить стоянку, а затем скачать полную версию в удобное для него время. Продолжаем применять цифровые технологии в городском транспорте по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Блицприложение «Парковки России» удобно в использовании. Для начала его работы необходимо навести камеру на QR-код на информационном щите парковочной зоны. Если основное приложение не установлено, то откроется онлайн-страница, где следует выбрать один из вариантов — попробовать блицверсию или установить полную. Блицприложение сэкономит время, если у водителя не скачана полноценная версия: оно запускается мгновенно, не требует отдельной установки, но при этом обладает только базовым набором функций.