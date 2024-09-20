Волгоградским бойцам СВО передали государственные награды

Торжественная церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Участникам специальной военной операции вручили медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, орден Мужества, медали Суворова, Жукова. Военнослужащие также получили подарки от губернатора Волгоградской области.
Все они проявили мужество и самоотверженность при исполнении воинского и гражданского долга.
Мужчины получили награды из рук военного комиссара региона полковника Андрея Летунова и главы комитета по делам национальностей и казачества Эдуарда Давыдовского.
В зале музея также находились представители ветеранских, общественных, патриотических организаций, духовенства.