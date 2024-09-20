В центре Владивостока создадут новый сквер

Во Владивостоке началось создание нового сквера на перекрестке улиц Светланской и Уборевича, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В планах — тщательное озеленение территории, установка скамеек, лестниц и перил, а также обустройство дорожек, что сделает место доступным для всех категорий граждан, включая маломобильные группы.
Сооснователь проектной организации Concrete Jungle Вадим Герасименко рассказал, что главными элементами пространства станут клумбы, спускающиеся каскадом. Они украсят рельеф местности, а на их поверхностях появятся небольшие участки с мозаикой художника Евгения Макеева.
«Это будут узнаваемые элементы архитектуры — зданий ГУМа, ДШИ № 1 им. Прокофьева, гимназии № 1, морские мотивы», — добавил специалист.
Городская администрация поддержала инициативу. Глава города Константин Шестаков отметил, что проект является ярким примером того, как частные компании могут способствовать созданию комфортных и функциональных пространств для городской среды.
Планируется, что работы по благоустройству сквера будут завершены к концу декабря.
Напомним, во Владивостоке обновили сквер на Народном проспекте около дома № 47. Реконструкция была реализована в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект», где предложение местных жителей стало победителем и получило финансирование в размере трех миллионов рублей .Кроме того, на улице Жигура рядом с домом № 2 во Владивостоке появился новый сквер.