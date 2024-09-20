В центре Владивостока создадут новый сквер

Напомним, во Владивостоке обновили сквер на Народном проспекте около дома № 47. Реконструкция была реализована в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект», где предложение местных жителей стало победителем и получило финансирование в размере трех миллионов рублей .Кроме того, на улице Жигура рядом с домом № 2 во Владивостоке появился новый сквер.

