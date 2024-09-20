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Единый логотип разработали для нижегородских производителей

Оплата за использование товарного знака не предусмотрена.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Единый фирменный знак «Сделано нижегородцами» разработали для местных производителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, логотип был разработан региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с «Центром 800» для продвижения нижегородских брендов на федеральном уровне.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, сейчас покупатели обращают внимание на то, в каком регионе товар производился и предпочитают выбирать нижегородское не только из-за цены и свежести, но и чтобы поддержать местных производителей.

Дополнительная плата за логотип не взымается. Знак может быть размещен на этикетках товаров, ценниках в магазинах, рекламных баннерах и карточках товаров онлайн. Единый логотип разработали по поручению главы региона Глеба Никитина.

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