Единый логотип разработали для нижегородских производителей

Единый фирменный знак «Сделано нижегородцами» разработали для местных производителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, логотип был разработан региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с «Центром 800» для продвижения нижегородских брендов на федеральном уровне.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, сейчас покупатели обращают внимание на то, в каком регионе товар производился и предпочитают выбирать нижегородское не только из-за цены и свежести, но и чтобы поддержать местных производителей.
Дополнительная плата за логотип не взымается. Знак может быть размещен на этикетках товаров, ценниках в магазинах, рекламных баннерах и карточках товаров онлайн. Единый логотип разработали по поручению главы региона Глеба Никитина.