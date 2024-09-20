Единый логотип разработали для нижегородских производителей

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, сейчас покупатели обращают внимание на то, в каком регионе товар производился и предпочитают выбирать нижегородское не только из-за цены и свежести, но и чтобы поддержать местных производителей.