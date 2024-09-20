Состоящему в РДК актеру из «Глухаря» Канахину грозит второй пожизненный срок

Следствие установило, что Кирилл Канахин уехал на Украину и в августе 2022 года присоединился к РДК, получив обмундирование, оружие и боеприпасы. Пройдя спецподготовку, актер в составе формирования ~участвовал в боевых действиях против российской армии~ в Херсонской области зимой 2023-го. В марте того же года Канахин вместе с 30 участниками РДК атаковал Климовский район Брянской области, в мае — напал на белгородское село Грайворон. Как писал «Ъ», участники РДК не скрывали свои личности и периодически появлялись на фото и видео с опознавательными знаками ВСУ на форме. Именно благодаря этим материалам актера опознали российские спецслужбы.