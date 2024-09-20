Омич обвиняется в крупном обороте нелегального алкоголя и табака

Прокуратура Москаленского района Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере» и «Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».