Омич обвиняется в крупном обороте нелегального алкоголя и табака

Прокуратура Москаленского района Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере» и «Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».
В прошлом году обвиняемый приобрел немаркированную партию алкоголя и табака на сумму более 1,5 млн рублей. Товар он перевез домой в Москаленский район, чтобы продать. В декабре 2023 года полицейские пресекли его деятельность.
Вину в совершении преступлений омич не признал. На его автомобиль наложили арест в целях возможной конфискации.
Уголовное дело направлено в Москаленский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.