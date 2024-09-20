Антитеррористические учения прошли в Иркутской области 20 сентября

Для проведения учений придумали целый сценарий. По легенде в ФОК ворвались вооруженные люди, которые захватили заложников. Отработали версию о том, что рядом со школой № 1, которая находится в центре поселка, замечен якобы пособник террористов, который также имеет при себе огнестрельное оружие.