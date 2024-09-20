Антитеррористические учения прошли в Иркутской области 20 сентября

В поселке Усть-Ордынский Иркутской области 20 сентября провели антитеррористические учения. Силовые и специальные службы отработали необходимые действия на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер». Об этом КП-Иркутск сообщили в УФСБ по Иркутской области.
Для проведения учений придумали целый сценарий. По легенде в ФОК ворвались вооруженные люди, которые захватили заложников. Отработали версию о том, что рядом со школой № 1, которая находится в центре поселка, замечен якобы пособник террористов, который также имеет при себе огнестрельное оружие.
— На данном этапе учебного сценария принято решение о проведении контртеррористической операции. Представители силовых ведомств блокировали «террористов». С помощью системы обнаружения дронов нашли в воздухе беспилотные летательные аппараты и блокировали их работу, — рассказывают в пресс-службе УФСБ.
Большое внимание уделили пресечению угрозы подрыва автоцистерны с неизвестным веществом. Части самодельного взрывчатого устройства нашли на раме автомобиля, который был припаркован неподалеку от школы. Специалисты обезвредили устройство, а после и самих «террористов». Тем самым обеспечили безопасность жителей поселка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 21 сентября ограничат продажу алкоголя.